FOTO - Fiorentina-Roma 2-0

La Roma cade al "Franchi": nel posticipo della 36a giornata di campionato la Fiorentina supera i giallorossi per 2-0, risultato maturato nel corso del primo tempo. In circa 10 minuti si concretizza la vittoria della Fiorentina: Nico Gonzalez trasforma dal dischetto un rigore, generoso, concesso da Guida; Bonaventura raddoppia. Con questo successo la Fiorentina aggancia Roma e Atalanta in classifica a 59 punti. Gli scatti del match: