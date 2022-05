Fiorentina, Saponara: "Partita fondamentale per l'Europa, non possiamo sbagliare"

DAZN - Ai microfoni della piattaforma sportiva Riccardo Saponara ha parlato prima del fischio d'inizio di Sampdoria-Fiorentina, penultima giornata di campionato fondamentale in ottica Europa. "È una partita fondamentale, ci giochiamo punti obbligatori per andare in Europa - le sue dichiarazioni -. Non possiamo sbagliare, abbiamo lavorato tutta la settimana per capire come affrontare la Sampdoria. Oggi metteremo in campo ciò che abbiamo provato in allenamento".