Fiorentina-Roma: settore ospiti vicino al sold out, venduti circa 2000 biglietti

Stasera c'è una finale di Conference League da conquistare sul campo, ma c'è anche la corsa all'Europa League da onorare fino in fondo per la Roma, che dopo l'impegno con il Leicester di stasera lunedì prossimo affronterà in trasferta la Fiorentina e si prospetta ancora una larga partecipazione dei tifosi giallorossi. Come riporta il quotidiano fiorentino è vicino al sold out il settore ospiti del Franchi. Circa 2000 i biglietti finora acquistati, dato vicino alla capienza massima del 'formaggino'.

(La Nazione)