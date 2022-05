Fiorentina-Roma, ritorno in campo con la maglia giallorossa per Spinazzola dopo più di un anno. Il club: "Bentornato" (FOTO)

Tra le varie note negative di Fiorentina-Roma, c'è una bellissima notizia per l'ambiente giallorosso: al minuto 89 Leonardo Spinazzola ha fatto il suo ingresso in campo, prendendo il posto di uno stanco Karsdorp. Il calciatore, fermo dal 2 luglio 2021 a causa dalla rottura del tendine d'Achille accusata durante Belgio-Italia, torna così a giocare con la maglia giallorossa dopo più di un anno: la sua ultima presenza in Serie A risale al lontano 25 aprile 2021, in occasione Cagliari-Roma. L'ultima partita disputata in assoluto invece è Manchester United-Roma, valida per l'andata della semifinale di andata di Europa League, il 29 aprile 2021.

Il club giallorosso ha voluto festeggiare su Twitter il ritorno in campo di Spinazzola: "Bentornato Spina".