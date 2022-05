FIORENTINA-ROMA 2-0: le fatiche europee sfiancano i giallorossi. La Viola raggiunge gli uomini di Mourinho in classifica (FOTO e VIDEO)

DA FIRENZE MDR - La Roma cade 2-0 al Franchi contro la Fiorentina e dice addio alla certezza matematica di un posto in Europa già in questa giornata. L’inizio degli uomini di Mourinho è pessimo: al minuto numero 2 Guida viene richiamato al VAR per un contatto molto leggero in area di rigore giallorossa tra Karsdorp e Gonzalez. L’arbitro decide comunque di assegnare il penalty, che viene trasformato dall’attaccante argentino. Poco più tardi arriva il raddoppio della Viola: Bonaventura viene lasciato incredibilmente solo, penetra in area e trafigge Rui Patricio, portando i suoi sul 2-0 dopo 11 minuti. Il primo squillo della Roma arriva con la punizione di Pellegrini, che viene respinta da Terracciano. Nel secondo tempo i giallorossi provano a spaventare i padroni di casa, ma l’unica occasione creata capita sulla testa di Abraham, con il pallone che sfiora il palo alla sinistra del portiere avversario. Con questa sconfitta, la Roma rimane a -3 dalla Lazio e viene raggiunta in classifica dalla Fiorentina a quota 59.

IL TABELLINO

FIORENTINA: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (90' Terzic); Bonaventura (75' Maleh), Amrabat, Duncan; Gonzalez (90' Callejon), Cabral (75' Piatek), Ikoné (90' Saponara).

A disp.: Dragowski, Rosati, Martinez Quarta, Nastasic, Torreira, Kokorin, Munteanu.

All.: Italiano.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp (90' Spinazzola), Sergio Oliveira (46' Zaniolo), Cristante, Veretout, Zalewski (65' El Shaarawy); Pellegrini (75' Carles Perez), Abraham (90' Shomurodov).

A disp.: Fuzato, Kumbulla, Maitland-Niles, Viña, Diawara, Bove, Felix.

All.: Mourinho.

Arbitro: Guida. Assistenti: Vecchi - Rocca. IV uomo: Sacchi. VAR: Banti. AVAR: Santoro.

Marcatori: 5' Gonzalez, 11' Bonaventura

Ammoniti: Amrabat (F), Mancini (R), Bonaventura (F), Duncan (F)

Recupero: 3' pt

LA CRONACA DELLA PARTITA

PREPARTITA

20.30 - Termina il warm-up giallorosso, alle 20.45 il fischio d'inizio.

20.20 - Altri dettagli del riscaldamento della Roma:

20.15 - L'ingresso della Fiorentina per il warm-up:





20.10 - La distinta ufficiale:

20.05 - Inizia il riscaldamento dei giallorossi:

19.50 - Anche la Roma comunica le scelte di Mourinho:

??? Here is how we start tonight's game in Florence - as @JordanVeretout faces his former side!

#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/oo5Z03SDbJ — AS Roma English (@ASRomaEN) May 9, 2022

19.45 - La Fiorentina annuncia l'11 iniziale:





19.40 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

Formazione #Ufficiale #Roma

3-5-2

Rui Patricio

-----

Mancini

Smalling

Ibanez

----

Karsdorp

Sergio Oliveira

Cristante

Veretout

Zalewski

-----

Pellegrini

Abraham

------ #FiorentinaRoma — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 9, 2022

19.35 - Anche la Roma raggiunge lo stadio, come mostra il club giallorosso con un video su Twitter:

19.30 - La Fiorentina arriva allo Stadio Artemio Franchi ed effettua il sopralluogo in campo: