FIORENTINA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Zaniolo a riposo, Kumbulla dal 1'. Dubbio Felix-El Shaarawy

LR24.IT - A Firenze per blindare l'Europa ma con un occhio al turnover. Dopo la semifinale contro il Leicester, per la sfida di questa sera contro la Fiorentina cambierà qualcosa Josè Mourinho. In difesa a riposo Ibanez a beneficio di Kumbulla Dubbi sugli esterni, dove Maitland-Niles e Vina sono in corsa per due maglie. In attacco riposerà Nicolò Zaniolo, mentre farà ancora gli straordinari Tammy Abraham. Al fianco dell'inglese Pellegrini e uno tra Felix ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, Vina; Felix, Pellegrini, Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Vina; Pellegrini; Felix, Abraham.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Veretout, Vina; Felix, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Veretout, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.