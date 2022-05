Fiorentina-Roma, la moviola: contatto Karsdorp-Gonzalez in area giallorossa, il VAR richiama Guida al monitor ed assegna un rigore dubbio

Il match tra Fiorentina e Roma chiuderà la trentaseiesima giornata di Serie A. Questa sfida ha una grandissima importanza per entrambe le squadre, le quali vogliono assicurarsi un posto in una competizione europea per la prossima stagione. Questi i principali episodi arbitrali della sfida diretta da Marco Guida.

51' - Altro episodio in area della Roma. Ancora Gonzalez cade dopo un contatto leggero con Cristante. L'arbitro fa giustamente proseguire l'azione e non assegna il penalty

49' - Veretout anticipa Duncan, che lo travolge: giallo per il centrocampista della Fiorentina

27' - Secondo ammonito nella Fiorentina: Bonaventura entra in ritardo su Ibanez e rimedia un cartellino giallo

25' - Bonaventura realizza la rete del momentaneo 3-0, ma l'arbitro annulla per fuorigioco di Biraghi

24' - Arriva la prima ammonizione in casa giallorossa: è il turno di Mancini

19' - Il primo ammonito del match è Amrabat, reo di aver atterrato Veretout

2' - Contatto Karsdorp-Nico Gonzalez in area giallorossa: il VAR richiama Guida al monitor. L'arbitro assegna il rigore, ma restano dei dubbi sull'entità del contatto