La Fiorentina recupera un giocatore per il match di lunedì prossimo con la Roma. Ieri Alvaro Odriozola è tornato ad allenarsi con i compagni. L'esterno spagnolo, che aveva saltato il match con il Milan per un affaticamento muscolare, ieri è tornato ad allenarsi con i compagni. Per il match di lunedì prossimo dovrebbero rivedersi dal primo minuto anche Torreira e Bonaventura, partiti dalla panchina domenica scorsa.

(La Nazione)