Fiorentina, Italiano: "Giochiamo sempre per vincere. Le prossime avversarie sono forti, ma noi ci crediamo"

FIORENTINA WEEKLY - L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano prossimo avversario della Roma in campionato, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Le sue parole:

"Qui al Franchi il pubblico ha sempre fatto la differenza: dobbiamo stare uniti in questo momento difficile, dobbiamo fare l'ultimo sforzo, mancano poche partite e gli ultimi punti a disposizione. Siamo ancora lì nonostante i passi falsi e dobbiamo avere il coraggio e la forza per tornare a fare punti: abbiamo fatto un grande primo tempo a Milano e ora dobbiamo tornare a fare punti".

Sarà possibile fare 9 punti in tre partite?

"Si gioca sempre per fare il massimo, lo abbiamo dimostrato prima di queste quattro partite: noi giochiamo sempre per vincere e lo dimostra anche il fatto che abbiamo fatto pochi pareggi. Le avversarie sono forti ma noi ci crediamo".

Ha visto la rimonta del Real? Ci possiamo credere anche noi?

"Tutti insieme possiamo fare grandi cose. Ho visto la rimonta del Real e sembrava impensabile. Se lavoriamo tutti insieme possiamo farcela".

(acffiorentina.com)