Fiorentina, Italiano: "Bellissima prestazione con la Roma, ho fatto i complimenti ai ragazzi". Bonaventura: "Vittoria che dà fiducia". Milenkovic: "Strameritata" (VIDEO)

Ai canali ufficiali della Fiorentina, in diretta, il tecnico Vincenzo Italiano è tornato a commentare anche la vittoria al "Franchi" contro la Roma di lunedì scorso: "Ho fatto tanti complimenti ai ragazzi per la bellissima prestazione, abbiamo reagito al periodo negativo. Nei momenti che contano abbiamo sempre risposto presente. Un grande grazie anche al Franchi e ai tifosi viola che ci hanno sospinto. Iniziavamo a soffrire un po' di frustrazione e insicurezze. La giacca? La mia gioia era enorme, mi sono sentito di fare quel gesto per liberarmi".

Ne ha parlato anche Bonaventura, in gol contro i giallorossi: "È stato bello tornare al gol, era da un po’ che non segnavo. Ci tenevo a tornare in condizione per aiutare la squadra. Sono riuscito anche a segnare ed è stata senz’altro una bella serata. Avevo tanta voglia di esultare dopo le ultime settimane non semplici dove ho dovuto fare i conti con dei problemini al ginocchio. Quando sono arrivato a Firenze lo stadio e gli spalti erano praticamente chiusi, e quindi non ho mai avuto la possibilità di condividere con la gene la gioia dopo un gol. Quest’anno invece nelle partite in casa c’è sempre stata una grande atmosfera e questo si è visto anche nei risultati. La vittoria contro la Roma ci ha unito ancora di più in vista dell’ultima gara in casa con i nostri tifosi. Vincere contro la Roma ci dà fiducia e consapevolezza, oltre che la speranza di continuare a lottare per l’Europa, visto anche i passi falsi che avevamo avuto nelle scorse settimane. Adesso sarà importante dare seguito lunedì contro la Samp. C’è qualche rammarico, avremmo potuto avere qualche punto in più, ma il passato è passato e ci concentriamo sulle gare da giocare".

Nel corso del programma è stata anche anticipata l'intervista di Nikola Milenkovic, che è tornato sul successo contro la Roma: "Non è stata facile, abbiamo avuto un calo in un momento della stagione molto importante. Durante la settimana ci siamo preparati al massimo, abbiamo preparato bene la partita e abbiamo vinto contro una grande squadra meritatamente. Secondo me è una vittoria strameritata e siamo contenti".

(acffiorentina.com)

