Corsa all'Europa, tutte le combinazioni per la Roma: vittoria obbligata a Torino, ma può bastare anche il pari

LAROMA24.IT - Adesso il quadro è più chiaro. Dopo i ko di Atalanta e Fiorentina, la Roma torna in netto vantaggio per la corsa ad un posto in Europa League. A prescindere dal risultato della Lazio, che può eventualmente dare la qualificazione anticipata ai biancocelesti.

C'è un minimo comune denominatore per i giallorossi: vincere ed evitare di fare calcoli. Con una vittoria a Torino la Roma sarebbe certa di un posto in Europa League. Potrebbe bastare anche un pareggio, sempre che al tempo stesso sia Fiorentina che Atalanta, impegnate entrambe in casa e rispettivamente contro Juve ed Empoli, non vincano.

Queste tutte le possibili combinazioni per la qualificazione europea della Roma:

SCENARIO 1: LAZIO BATTE JUVENTUS - Lazio matematicamente quinta e in Europa League

Lazio 65

Roma 60

Fiorentina 59

Atalanta 59

Roma in Europa League se:

- vince

- pareggia e sia che Fiorentina e Atalanta non vincono

- perde con meno di 7 gol di scarto e sia Fiorentina che Atalanta non vincono (in caso arrivino 3 squadre a 60 punti la Roma sarebbe davanti a Fiorentina e Atalanta per classifica avulsa, col vantaggio sui viola per differenza reti)

Roma in Conference se:

- pareggia o perde, Fiorentina vince e Atalanta non vince

- pareggia o perde, Atalanta vince e Fiorentina non vince

- perde con 7 o più gol di scarto, Fiorentina pareggia segnando stesso numero di gol della Roma e Atalanta non vince (in questo caso nella classifica avulsa la Fiorentina pareggerebbe la differenza reti con la Roma e andrebbe in vantaggio per gol segnati)

Roma fuori dall'Europa se:

- perde o pareggia e sia Fiorentina che Atalanta vincono





SCENARIO 2: LAZIO PAREGGIA CON LA JUVE - Lazio matematicamente in Europa League

Lazio 63

Roma 60

Fiorentina 59

Atalanta 59

Roma in Europa League se:

- vince (con la sconfitta della Lazio chiuderebbe quinta)

- pareggia e sia che Fiorentina e Atalanta non vincono

- perde con meno di 7 gol di scarto e sia Fiorentina che Atalanta non vincono (in caso arrivino 3 squadre a 60 punti Roma sarebbe davanti a Fiorentina e Atalanta per classifica avulsa, col vantaggio sui viola per differenza reti)

Roma in Conference se:

- pareggia o perde, Fiorentina vince e Atalanta non vince

- pareggia o perde, Atalanta vince e Fiorentina non vince

- perde con 7 o più gol di scarto, Fiorentina pareggia segnando stesso numero di gol della Roma e Atalanta non vince (in questo caso nella classifica avulsa la Fiorentina pareggerebbe la differenza reti con la Roma e andrebbe in vantaggio per gol segnati)

Roma fuori dall'Europa se:

- perde o pareggia e sia Fiorentina che Atalanta vincono





SCENARIO 3 - LAZIO PERDE CON LA JUVE - Nessuna squadra matematicamente qualificata per l'Europa

Lazio 62

Roma 60

Fiorentina 59

Atalanta 59

Roma in Europa League se:

- vince (con un pareggio o una sconfitta della Lazio chiuderebbe quinta)

- pareggia e sia che Fiorentina e Atalanta non vincono

- perde con meno di 7 gol di scarto e sia Fiorentina che Atalanta non vincono (in caso arrivino 3 squadre a 60 punti la Roma sarebbe davanti a Fiorentina e Atalanta per classifica avulsa, col vantaggio sui viola per differenza reti)

Roma in Conference se:

- pareggia o perde, Fiorentina vince e Atalanta non vince

- pareggia o perde, Atalanta vince e Fiorentina non vince

- perde con 7 o più gol di scarto, Fiorentina pareggia segnando stesso numero di gol della Roma e Atalanta non vince (in questo caso nella classifica avulsa la Fiorentina pareggerebbe la differenza reti con la Roma e andrebbe in vantaggio per gol segnati)

Roma fuori dall'Europa se:

- perde o pareggia e sia Fiorentina che Atalanta vincono





CLASSIFICA AVULSA

Ipotesi 4 squadre a pari punti



Roma 12

Lazio 11

Fiorentina 9

Atalanta 2



Ipotesi 3 squadre a pari punti



Roma 9 (+13 di differenza reti)

Fiorentina 9 (+6 di differenza reti)

Atalanta 0

Roma 9

Lazio 5

Atalanta 2

Lazio 9

Roma 6

Fiorentina 3

Lazio 8

Fiorentina 6

Atalanta 2



Ipotesi 2 squadre a pari punti



Roma 3 (+3 diff. reti scontri diretti)

Lazio 3 (-3 diff. reti scontri diretti)

Roma 6

Atalanta 0

Roma 3 (+13 di differenza reti)

Fiorentina 3 (+6 di differenza reti)

Lazio 2 (+19 di differenza reti)

Atalanta 2 (+18 di differenza reti)

Lazio 6

Fiorentina 0

Fiorentina 6

Atalanta 0