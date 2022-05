Cagliari: esonerato Mazzarri. Promosso Agostini dalla Primavera

Il Cagliari ha esonerato Walter Mazzarri. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo la sconfitta con l'Hellas Verona, che rischia di compromettere la corsa alla salvezza della squadra sarda. Lo riporta l'emittente satellitare, sottolineando come la prima squadra rossoblu sarà ora affidata all'allenatore della Primavera Alessandro Agostini, in vista delle ultime tre decisive partite di campionato. Il prossimo scontro diretto con la Salernitana, impegnata stasera contro l'Atalanta, sarà cruciale per evitare la retrocessione. Si tratta del secondo esonero in pochi giorni in Serie A, dopo la separazione tra Paolo Zanetti e il Venezia.

(sky sport)