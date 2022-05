AIA, Rocchi: «Con la VAR percorso difficile ma ha portato giustizia»

«Il Var? Non è una moviola in campo». Lo ha detto il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, durante la cerimonia della 'Hall of fame del calcio italiano' in corso a Firenze, nella quale l'ex arbitro è entrato a far parte da questa edizione. «La parola transizione rende l'idea di quello che l'arbitraggio sta subendo - ha aggiunto Rocchi - Veniamo da una generazione dove l'arbitro era una figura indiscussa ed indiscutibile per certi aspetti. Oggi invece la Var mette in discussione 'live' l'arbitro, quindi è un percorso psicologico molto difficile. Ma la tecnologia credo che stia portando una valanga di giustizia in un mondo così difficile e così competitivo».