VIDEO - Roma-Salernitana, Spinazzola sorride: torna in panchina

L'Olimpico accoglie Leonardo Spinazzola: in una cornice di oltre 60mila spettatori l'esterno giallorosso torna a disposizione, per il momento in panchina, di José Mourinho e della Roma. Dopo l'infortunio al tendine d'Achille, subìto nel corso di Belgio-Italia di Euro 2020, e il lungo percorso di recupero, Spinazzola torna col sorriso a respirare nuovamente l'aria del campo in occasione della sfida di campionato contro la Salernitana. Il club giallorosso ha documentato l'arrivo del romanista all'Olimpico:

Questo l'ingresso di Spinazzola, insieme alla squadra, in campo: