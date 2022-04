Dietro la striscia positiva della Roma fatta da 12 risultati utili consecutivi in campionato e dal cammino in Conference, c'è senza dubbio il totale recupero di Chris Smalling, a cui Josè Mourinho non rinuncia mai. La grande stagione dell'inglese è confermata anche dai numeri. Come pubblicato da Kickest.it, il calciatore giallorosso, è primo in Serie A per percentuale di duelli vinti: ben il 77.4%.