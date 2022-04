Terminano le due sfide della 34a giornata in scena alle 15.00: in trasferta l'Atalanta supera il Venezia per 3-1 con le reti di Pasalic, Zapata e Muriel. I nerazzurri si portano con questo successo a 54 punti in classifica, a -4 dalla Roma impegnata alle 18.00 con l'Inter. Sull'altro campo il Torino batte 2-1 lo Spezia con la doppietta di Lukic.

I risultati finali:

Torino-Spezia 2-1 (4' rig. e 69' Lukic, 97' rig. Manaj)

Venezia-Atalanta 1-3 (44' Pasalic, 47' Zapata, 63' Muriel, 80' Crnigoj)