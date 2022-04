La Sampdoria di Giampaolo va vicina al colpaccio in casa del Verona ma viene recuperata al 78' da Caprari dopo che nel primo tempo era andata in vantaggio con Caputo che aveva appena sbagliato il rigore. Con questo punto, la Sampdoria sale a 30, +8 sulla Salernitana che però ha 2 gare in meno, considerando quella di domani e il recupero da affrontare.