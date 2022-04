Finisce com'era iniziato il posticipo domenicale di Serie A. Nessuna rete tra Torino e Milan, coi rossoneri che così salgono a 68 punti, due in più rispetto a Inter e Napoli, con i partenopei che però vantano una gara in più. Il Torino è invece a 39, in 11a posizione e si vede avvicinare dall'Udinese, vittoriosa a Venezia nel pomeriggio, ora a -3.