Serie A, Spezia-Inter 1-3: nerazzurri momentaneamente in testa alla classifica

Triplice fischio sul primo anticipo di questa giornata di Serie A: l'Inter batte lo Spezia in trasferta per 1-3. Apre un gol di Brozovic nel primo tempo, raddoppia Lautaro Martinez nel secondo tempo. All'88' accorcia le distanze Maggiore, prima del gol di Alexis Sanchez per il definitivo 1-3. Gli uomini di Inzaghi salgono così momentaneamente in testa alla classifica di Serie A, in attesa degli impegni di Milan e Napoli.