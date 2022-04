Serie A, Sassuolo-Juventus 1-2: rimonta dei bianconeri che salgono a +8 sulla Roma

Rimonta della Juventus a Sassuolo nel posticipo della 34ma giornata del campionato di calcio di serie A. Emiliani in vantaggio al 39' del primo tempo con Raspadori, al quale replica al 45' Dybala per la rete del pari che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, quasi allo scadere il sorpasso bianconero con Kean che all'88' sigla la sua quinta rete in campionato. Per effetto di questa vittoria la Juventus consolida la sua quarta posizione in classifica con 66 punti, portandosi a un solo punto di distacco dal Napoli terzo in graduatoria.