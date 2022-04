Serie A: Salernitana-Fiorentina 2-1, i viola restano a -2 dalla Roma

Un risultato importante anche per la Roma in ottica zona Uefa. La Fiorentina cade a Salerno. Nel match delle 12.30 del 34esimo turno di Serie A la Salernitana passa 2-1 e riapre la lotta salvezza. Sblocca le marcature un colpo di testa di Djuric al 9', nella ripresa la formazione di Italiano trova il pari con Saponara (64'), poi i padroni di casa rimontano. Bohinen si vede annullare un gol per fuorigioco, ma la rete del sorpasso è dietro l'angolo e porta la firma di Federico Bonazzoli (79'), con un destro al volo che fa esplodere l'Arechi.

La Fiorentina resta così a 56 punti e a -2 dalla Roma ma con il match con l'Udinese da recuperare mercoledì prossimo. La Salernitana invece trova la terza vittoria consecutiva e lascia per la prima volta in stagione l'ultimo posto. I granata ora salgono a 25 punti, staccando Genoa e Venezia ferme a 22 e portandosi a -3 dal Cagliari.