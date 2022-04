Serie A: pareggio senza gol tra Empoli e Spezia, finisce 0-0 al Castellani

È iniziata la 32esima giornata di Serie A. Le prime squadre del campionato italiano a scendere in campo sono state Empoli e Spezia. Il match è terminato con il risultato di 0-0: gara porti inviolate per le squadre di Motta e Andreazzoli, nessuna delle due è riuscita a rompere l'equilibrio durato per l'intera durata del match.