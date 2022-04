Serie A, Milan-Genoa 2-0: i rossoneri tornano in testa alla classifica

Si chiude anche il secondo match previsto per questo venerdì di Serie A: a San Siro il Milan si impone sul Genoa per 2-0. Ad aprire il match è Rafael Leao, che firma al minuto 11. Nei minuti finali è Messias a mettere al sicuro il risultato: gli uomini di Pioli si portano così a quota 71 punti in classifica, controsorpassando l'Inter vincente oggi a La Spezia - i nerazzurri hanno comunque un match da recuperare -. Il Genoa resta invece in piena lotta per non retrocedere: la squadra di Blessin è a quota 22, con la zona salvezza distante di 3 punti.