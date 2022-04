Serie A, ko Napoli in casa: la Fiorentina passa 3-2. Il Sassuolo supera l'Atalanta, Venezia-Udinese 1-2

Terminano le tre partite della 32a giornata di Serie A in scena alle 15.00. Il Napoli, in corsa per lo scudetto, cade in casa contro la Fiorentina: la squadra di Italiano passa 3-2 e si porta a 53 punti, a -1 dalla Roma impegnata alle 18.00 con la Salernitana. Sconfitta l'Atalanta per mano del Sassuolo: una doppietta di Traoré piega i nerazzurri, che restano così a 51 punti (con una partita da recuperare). Infine, l'Udinese vince nel finale in casa del Venezia.

I risultati finali:

Napoli-Fiorentina 2-3 (29' Gonzalez, 58' Mertens, 66' Ikone, 72' Cabral, 84' Osimhen)

Sassuolo-Atalanta 2-1 (24' e 61' Traoré, 93' Muriel)

Venezia-Udinese 1-2 (35' rig. Deulofeu, 85' Henry, 94' Becao)