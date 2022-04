Serie A, Juventus-Bologna 1-1: Vlahovic pareggia in extremis. La Roma può accorciare a -3 dai bianconeri

Sfiora l'impresa il Bologna, che all'Allianz Stadium pareggia 1-1 contro la Juventus rischiando di vincerla fino all'ultimo. Il club emiliano la sblocca grazie al gol al minuto 52 firmato da Marko Arnautovic. Nel frattempo la squadra di Mihajlovic finisce in 9 per via delle espulsioni di Soumaoro e del doppio giallo a Medel. E così la Juve ne approfitta nel finale, quando dopo 8 minuti di recupero, la pareggia Vlahovic. In caso di successo lunedì a Napoli, i giallorossi di Mourinho accorcerebbero a -4 dai bianconeri.