Serie A: il Napoli travolge 6-1 il Sassuolo. Il Verona inguaia il Cagliari

Dopo la rovinosa sconfitta con l'Empoli che l'ha estromesso dalla corsa scudetto, il Napoli si sfoga con il Sassuolo. Al San Paolo la 35esima giornata di Serie A si apre con la vittoria degli azzurri per 6-0 ai danni dei neroverdi. Partita già chiusa nella prima mezzora: segnano in successione Koulibaly (7'), Osimhen (15'), Lozano (19') e Mertens (21'). Il belga nella ripresa (54') trova la doppietta e infine c'è gloria anche per Rrahmani (80'). A partita quasi finita il gol della bandiera neroverde di Maxime Lopez (87'). L'undici di Spalletti sale a quota 70 punti e torna momentaneamente a -2 dall'Inter.

Si è giocato anche a Cagliari con i rossoblu sempre più in crisi: il Verona vince per 2-1 e rimette in discussione la lotta per la salvezze. A segno Barak (8') e Caprari (44'), con Joao Pedro (57') che accorcia nella ripresa. Rossoblu fermi a 28 punti e che ora devono guardarsi le spalle da Genoa e Salernitana, distanti solo 3 lunghezze. Il Verona sale invece a 52 punti e si porta a soli 3 punti dall'Atalanta.