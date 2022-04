Serie A, Genoa-Lazio 1-4: biancocelesti momentaneamente a +1 sulla Roma

Triplice fischio sull lunch time match di questa domenica di Serie A. A Marassi, la Lazio batte il Genoa per 1-4. apre il match Marusic, cui fa eco per due volte Ciro Immobile. L'autogol di Patric riporta il Genoa a due reti di distacco, ma successivamente è ancora Immobile a timbrare il cartellino. La squadra di Sarri si porta così a quota 55 punti in classifica, a +1 sulla Roma in attesa della sfida dei giallorossi con la Salernitana in programma alle 18.