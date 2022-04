Serie A, Genoa-Cagliari 1-0: Badelj all'89 regala i tre punti a Blessin

Vittoria all'ultimo respiro per il Genoa di Alexander Blessin sul Cagliari di Walter Mazzarri. È stato Milan Badelj a segnare il gol che ha chiuso il match sul risultato di 1-0: la rete è arrivata quasi all'ultimo respiro, all'89', quando la partita sembrava scivolare verso il pari. La sconfitta complica e non poco il finale di stagione del Cagliari, fermo a 28 punti in classifica e a soli 3 punti di vantaggio sulla Salernitana, oggi vittoriosa sulla Fiorentina. La squadra di Nicola, però, deve ancora recuperare una gara. Con la vittoria di oggi il Genoa ha raggiunto quota 25 in classifica.