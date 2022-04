Serie A, Empoli-Napoli 3-2: rimonta dei toscani in 7 minuti. Pari tra Bologna e Udinese

Sconfitta rovinosa del Napoli in casa dell'Empoli, che perde 3-2 e dice definitivamente addio ai sogni scudetto. La squadra di Spalletti si porta sul doppio vantaggio, con le reti, una per tempo, di Mertens e Insigne. L'Empoli, però, torna in partita all'80' con la rete di Henderson, seguita al minuto 83 dal pareggio di Pinamonti. Rimonta completata all'87', quando Pinamonti mette dentro la doppietta e il 3-2 finale.

Nell'altra sfida 2-2 tra Bologna e Udinese. Vantaggio felsineo dopo 6 minuti con Hickey, ma l'Udinese prima pareggia con Udogie poi si porta in vantaggio con Success. Al 59' il 2-2 finale di Sansone