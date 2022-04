Serie A: dall'Udinese un assist alla Roma, battuta la Fiorentina 4-0. Viola ancora a -2 dai giallorossi

L'Udinese vince e fa un vero e proprio assist alla Roma per la corsa a un posto in Europa, mentre la Fiorentina cade per la seconda volta nell'arco di pochi giorni. Dopo il ko in trasferta con la Salernitana, i viola vengono sconfitti anche in casa. Finisce 4-0 per l'Udinese il recupero del match dello scorso 6 gennaio, rinviato per i tanti casi di Covid nella rosa dei friulani. Sfida decisa nel primo tempo da due gol tutti di marca spagnola di Pablo Marì (12') e Deulofeu (36'), nel primo minuto di recupero i sigill finale di Walace (91') e Udogie (94'). La Fiorentina resta così a 56 punti: distacco dunque immutato con la Roma, che mantiene ancora 2 punti di vantaggio sull'undici di Italiano. L'Udinese sale a quota 43 e aggancia momentaneamente il Torino, impegnato stasera con l'Atalanta.