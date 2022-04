Serie A, Atalanta-Verona 1-2: continua il momento 'no' dei nerazzurri. Tudor a -3 da Gasperini

Non sa più ripartire l'Atalanta che dopo la sconfitta con il Napoli e l'eliminazione dall'Europa League, cade in casa col Verona. 1-2 il risultato finale per la squadra di Tudor che ora sale addirittura a 3 punti dai nerazzurri. L'Atalanta è ottava in classifica con 51 punti in 32 giornate, una in meno rispetto alle altre, distante ormai 7 punti dalla Roma.