Serie A, anticipi e posticipi della 34a giornata: Inter-Roma sabato 23 alle 18.00 su Dazn

Dopo la sfida in casa del Napoli, in programma lunedì alle 19.00 allo Stadio Maradona, la Roma giocherà nuovamente in trasferta e lo farà a San Siro contro l'Inter. La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della 34a giornata di campionato: Inter-Roma si disputerà sabato 23 aprile alle 18.00.

Il programma completo:

Torino-Spezia 23/04/2022 ore 15.00 DAZN

Venezia-Atalanta 23/04/2022 ore 15.00 DAZN

Inter-Roma 23/04/2022 ore 18.00 DAZN

Verona-Sampdoria 23/04/2022 ore 20.45 DAZN/SKY

Salernitana-Fiorentina 24/04/2022 ore 12.30 DAZN/SKY

Bologna-Udinese 24/04/2022 ore 15.00 DAZN

Empoli-Napoli 24/04/2022 ore 15.00 Dazn

Genoa-Cagliari 24/04/2022 ore 18.00 Dazn

Lazio-Milan 24/04/2022 ore 20.45 Dazn

Sassuolo-Juventus 25/04/2022 ore 20.45 DAZN/SKY

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE