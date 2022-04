Serie A, anticipi e posticipi dalla 35a alla 37a giornata: tutte le sfide alle 20:45. Di domenica contro il Bologna. Fiorentina-Roma il lunedì, sabato con il Venezia visibile anche su Sky

La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi ed i posticipi dalla 35a alla 37a giornata di campionato. La Roma affronterà il Bologna domenica 1 maggio alle ore 20:45. Stesso orario ma giorni diversi per le sfide contro Fiorentina e Venezia: la prima si disputerà lunedì 9 maggio alle ore 20:45, mentre la seconda sabato 14 maggio sempre alle 20:45. I match contro il Bologna e la Fiorentina saranno visibili in esclusiva su DAZN, mentre Roma-Venezia sarà disponibile anche su Sky Sport. Sarà la terza occasione in cui una partita dei giallorossi verrà trasmessa su entrambe le piattaforme, infatti era successo solamente nelle sfide di andata contro lo stesso Venezia e contro lo Spezia.

35A GIORNATA

Sabato 30/04

Cagliari - Hellas Verona, ore 15.00, DAZN

Napoli - Sassuolo, ore 15.00, DAZN

Sampdoria - Genoa, ore 18.00, DAZN

Spezia - Lazio, ore 20.45, DAZN/SKY

Domenica 01/05

Juventus - Venezia, ore 12.30, DAZN/SKY

Empoli - Torino, ore 15.00, DAZN

Milan - Fiorentina, ore 15.00, DAZN

Udinese - Inter, ore 18.00, DAZN

Roma - Bologna, ore 20:45, DAZN

Lunedì 02/05

Atalanta - Salernitana, ore 20:45, DAZN/SKY

36A GIORNATA

Venerdì 06/05

Inter - Empoli, ore 18.45, DAZN

Genoa - Juventus, ore 21.00, DAZN/SKY

Sabato 07/05

Torino - Napoli, ore 15.00, DAZN

Sassuolo - Udinese, ore 18.00, DAZN

Lazio - Sampdoria, ore 20.45, DAZN/SKY

Domenica 08/05

Spezia - Atalanta, ore 12.30, DAZN/SKY

Venezia - Bologna, ore 15.00, DAZN

Salernitana - Cagliari, ore 18.00, DAZN

Hellas Verona - Milan, ore 20.45, DAZN

Lunedì 09/05

Fiorentina - Roma, ore 20.45, DAZN

37A GIORNATA

Sabato 14/05

Empoli - Salernitana, ore 15.00, DAZN

Hellas Verona - Torino, ore 18.00, DAZN

Udinese - Spezia, ore 18.00, DAZN

Roma - Venezia, ore 15.00, DAZN/SKY

Domenica 15/05

Bologna - Sassuolo, ore 12.30, DAZN/SKY

Napoli - Genoa, ore 15.00, DAZN

Milan - Atalanta, ore 18.00, DAZN

Cagliari - Inter, ore 20.45, DAZN

Lunedì 16/05

Sampdoria - Fiorentina, ore 18.30, DAZN

Juventus - Lazio, ore 20.45, DAZN/SKY

