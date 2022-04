Salernitana, ripresa verso la Roma: lavoro atletico specifico per Coulibaly, Gyomber, Mousset e Ruggeri

Mentre la Roma si concentra sulla trasferta di Conference League contro il Bodø/Glimt prevista giovedì sera in Norvegia, la Salernitana è tornata ad allenarsi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” in vista della sfida contro i giallorossi in programma domenica all'Olimpico. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. A seguire lavoro tattico ed esercitazioni per il possesso palla. L’allenamento è terminato con una partita a tema.

M. Coulibaly, Gyomber (postumi di un lieve trauma contusivo), Mousset, Ruggeri e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico.

(ussalernitana1919.it)

