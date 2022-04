Salernitana: lavoro tattico in vista della Roma

La Roma sarà ospite questa sera del Bodø/Glimt in Conference League, mentre la Salernitana, avversaria dei giallorossi nel prossimo turno di campionato, prosegue la preparazione in vista della sfida in programma domenica. Questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con un lavoro tattico e una partita finale.

M. Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico.

(ussalernitana1919.it)

