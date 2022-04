Salernitana: lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Out Sepe per influenza

Dopo il ko in Conference League per mano del Bodø/Glimt nell'andata dei quarti di finale della competizione, la Roma ospiterà la Salernitana in campionato domenica alle 18.00. Questa mattina allo Stadio “Arechi” gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica. L’allenamento è terminato con un lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive.

Sepe non ha preso parte all’allenamento a causa di sintomi influenzali. M. Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico. Domani mattina è prevista la rifinitura.

(ussalernitana1919.it)

