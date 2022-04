Salernitana: lavoro tattico e partite a pressione in vista della Roma

La Roma affronterà domani in Conference League il Bodø/Glimt in trasferta, mentre il prossimo avversario dei giallorossi in campionato, la Salernitana, continua a preparare la sfida in programma domenica all'Olimpico. Questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli uomini di Davide Nicola hanno aperto l’allenamento con una fase di attivazione fisica seguita da esercizi di tecnica dinamica, prima di dedicarsi al lavoro tattico situazionale e partite a pressione.

M. Coulibaly, Mousset e Perotti hanno svolto un lavoro atletico specifico.

(ussalernitana1919.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE