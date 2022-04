Roma-Salernitana: Spinazzola va in panchina. Possibile il suo impiego nei minuti finali

Finisce l'attesa di Leonardo Spinazzola: dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, il laterale giallorosso tornerà nella lista dei convocati proprio in occasione del match di stasera contro la Salernitana. Questo quanto riporta Angelo Mangiante su Twitter, che non esclude che l'ex Juventus possa addirittura entrare in campo nei minuti finali del match.

L'alba del nuovo giorno è arrivata. Oggi sarà in panchina e potrebbe entrare nei minuti finali.

È passato tanto tempo dal 2 luglio. Il ko del miglior esterno dell'Europeo.

Un tunnel lunghissimo.

Oggi 65.000 spettatori sono pronti ad applaudirlo.

Bentornato Leo ?#Spinazzola pic.twitter.com/Rehs6r9dJv — Angelo Mangiante (@angelomangiante) April 10, 2022