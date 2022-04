Una cornice da brividi quella dell'Olimpico per Roma-Salernitana. Sono infatti 64.266 gli spettatori presenti, e giovedì con il Bodo c'è all'orizzonte un altro pienone. La Roma, su twitter, ha voluto per questo rigraziare i tifosi per la tanta partecipazione: "Grazie per il fantastico supporto. Forza Roma"





?️ 64.266 Grazie per il fantastico supporto ?❤️ FORZA ROMA!#RomaSalernitana pic.twitter.com/KrBpgc4Knv — AS Roma (@OfficialASRoma) April 10, 2022