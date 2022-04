Questi i principali episodi arbitrali del match tra Roma e Salernitana, diretto dall'arbitro Volpi:

15' - Contatto in area di rigore tra Ibanez e Djuric, col difensore romanista che cadendo prende in pieno l'attaccante granata. Il gioco viene fermato per permettere le cure all'attaccante della Salernitana, mon c'è nulla a giudizio del direttore di gara