Roma, non è mai troppo tardi: 15 gol nell'ultimo quarto d'ora in questa stagione

Una Roma sempre più abituata a segnare all'ultimo respiro: quello segnato da Stephan El Shaarawy contro il Napoli è il quindicesimo gol arrivato nell'ultimo quarto d'ora di gioco della squadra di Mourinho in questa stagione. Anche in situazioni difficili i giallorossi dimostrano dunque di non arrendersi a risultati negativi, proprio come accaduto stasera al Diego Armando Maradona.