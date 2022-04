Roma-Bologna: niente conferenza stampa di Mourinho alla vigilia

Niente appuntamento con i cronisti per José Mourinho. L'allenatore della Roma resterà in silenzio alla vigilia del match di campionato con il Bologna. Per la quarta partita di campionato consecutiva il tecnico giallorosso non terrà la tradizionale conferenza stampa prepartita, come già era avvenuto in occasione dei match con Salernitana, Napoli ed Inter.

L'ultima conferenza prima di una gara di campionato è datata 2 aprile, che precedeva il match con la Sampdoria. Da allora Mourinho è intervenuto in conferenza solo in occasione dei match di Conference League.