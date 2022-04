Nicola: "Contro la Roma prestazione di ottimo livello anche se non è stata accompagnata dal risultato"

Durante la conferenza stampa pre-Sampdoria, il tecnico della Salernitana Davide Nicola è tornato a parlare del match di domenica scorsa, vinto dai giallorossi per 2-1 grazie ai gol di Carles Perez e Smalling. Le parole di Nicola sulla gara dell'Olimpico:

"Non voglio essere blasfemo, ma credo che la Salernitana sia risorta già da un po'. Ora dobbiamo solo cercare di strappare il massimo punteggio. Non voglio fare troppe chiacchiere, c'è la necessità di mettere in difficoltà ogni avversario e su tutti i campi. Voglio una squadra sempre concentrata, che ci creda fino alla fine. La prestazione di Roma non è stata accompagnata dal risultato, ma resta una prestazione di ottimo livello".