Napoli, Spalletti: «Dubbi su di me? A distanza di anni tirano fuori ancora Totti e Icardi»

DAZN - Dopo il 6-1 al Sassuolo, Luciano Spalletti torna a parlare e respinge al mittente le critiche dopo la sconfitta di Empoli. "Chi ha dubbi su di me, un giornalista? Quello che non ha idee e tira fuori semolino che dà in pasto a tutti. A distanza di anni tirano fuori ancora la Sampdoria, si parla di Totti o Icardi... Ancora? Visto che non hanno qualità su cosa scrivere vanno a riprendere vecchi episodi inventandosi qualcosa, come se si litigasse all'interno dello spogliatoio. Il caso Insigne si è gestito da solo, è un campione, una bella persona, avete visto come dava la sveglia alla squadra sul 4-0 chiedendo a tutti di restare concentrati. Questa squadra ha raggiunto un grandissimo risultato ma ci sarà tempo per parlarne"