Napoli-Roma: distorsione alla caviglia destra per Zaniolo. Su Instagram: "Piccola storta, nulla di grave"

Salterà l'Inter per squalifica, ma dopo il giallo che decreterà il turno di squalifica Nicolò Zaniolo si ferma per un problema fisico. All'86' il centrocampista giallorosso ha chiesto il cambio dopo un contrasto con un avversario per un problema alla caviglia destra.

A fine partita la prima diagnosi dello staff medico giallorosso: Zaniolo ha accusato una distorsione, che verrà valutata nelle prossime 48 ore. Il 22 giallorosso ha poi rassicurato tutti con un messaggio su Instagram: "Piccola storta, assolutamente nulla di grave! Bellissima partita oggi!".

Al termine del match, in conferenza stampa, José Mourinho ha parlato delle condizioni di Zaniolo: "Non mi sembra abbia un problema importante, il problema è che con l'Inter non può giocare".