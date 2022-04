NAPOLI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Mkhitaryan verso un turno di riposo, Oliveira al suo posto. Zaniolo-Abraham in attacco

LAROMA24.IT - Alle 19:00 di oggi, nel giorno di Pasquetta, la Roma di José Mourinho scenderà in campo contro il Napoli di Luciano Spalletti. Sabato ha parlato soltanto il tecnico dei partenopei, mentre lo Special One ha scelto di non andare in conferenza stampa. Dopo la grande vittoria in Conference League, oggi il tecnico portoghese potrebbe optare per uno o due cambi nella formazione: possibile turno di riposo per Henrikh Mkhitaryan in favore di Sergio Oliveira. Davanti dovrebbe giocare la coppia Tammy Abraham-Nicolò Zaniolo. Chance in difesa per Kumbulla.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.