Napoli-Roma, giallo per il diffidato Zaniolo e rosso a Fuzato: salteranno l'Inter

Turno di squalifica in arrivo per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma salterà per squalifica il match di sabato prossimo con l'Inter. Già diffidato, il numero 22 giallorosso è stato ammonito al 72' del match con il Napoli per proteste. Automatico il turno di squalifica. Turno di stop in arrivo anche per Daniel Fuzato, espulso dalla panchina per proteste al 78'.