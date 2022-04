Napoli, Meret: «Con la Roma a un passo dalla vittoria, fa male prendere gol al 90'»

RADIO KISS KISS - Alex Meret torna a parlare e commenta anche il pareggio di lunedì scorso nella sfida con la Roma. "Sicuramente fa male prendere un gol così agli ultimi minuti, la vittoria era ad un passo, ma dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire subito - le parole dell'estremo difensore del Napoli - L'umore deve essere positivo. Ora è più difficile raggiungere l'obiettivo Scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite"