Lippi: "I titoli su Zaniolo servono solo a riempire le pagine dei giornali. Mourinho sta facendo un grande lavoro"

NEW SOUND LEVEL 90FM - Marcello Lippi, ex allenatore di diverse squadre di Serie A tra cui la Juventus e commissario tecnico dell'Italia che ha vinto il Mondiale nel 2006, ha parlato durante la trasmissione "Il Diabolico e il Divino". Tra i vari temi trattati, si è soffermato su Nicolò Zaniolo e su José Mourinho. Le sue parole:

Sulla difficoltà di giocare contro la Roma in un Olimpico pieno:

"Le grandi squadre non patiscono particolarmente queste cose, una grande squadra è abituata a certi palcoscenici. Il problema è giocare contro squadre forti con grandi giocatori come spesso ha avuto la Roma, questo era più difficile".

Sull'apporto di Francesco Totti nella vittoria del Mondiale:

"Ha dato un apporto importante: non era al top della condizione, ma io sono stato da subito molto deciso nel portarlo perché l’importanza dei grandi calciatori è grande anche quando non sono al 100% e questo lo pensavano anche i suoi compagni. Ha fatto cose importantissime, un lancio a Grosso che si è conquistato quel rigore che poi Francesco ha trasformato e tante altre cose".

Sulla Roma di José Mourinho:

"Sta tenendo la Roma in una buona posizione di classifica in linea con le aspettative, subito dietro le prime. C’è questo particolare poi che tutte le squadre italiane sono uscite dalle coppe europee tranne la Roma e quindi sta facendo un grande lavoro".

Su Zaniolo:

"È uno dei più grandi prospetti italiani senza dubbi. È normale che si accosti alla Juventus un ragazzo così forte e promettente, ma questi titoli servono solo a riempire le pagine dei giornali. Non ho la più pallida idea se sia una priorità della Juve, io in questo momento sono un semplice fruitore del mondo del calcio".