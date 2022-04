Lazio, Sarri: "Derby inspiegabile, volevo messaggi forti dopo" - Immobile: "5° posto step che ci serve"

Dopo il successo in casa del Genoa, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva tornando anche sul derby perso con la Roma per 3-0: "Dopo il derby volevo messaggi forti. Mi è inspiegabile quella partita lì. Volevo che da parte o della società o mia venisse fuori un messaggio forte".

(Sky Sport)

"Le critiche fanno parte di questo sport, ma restano critiche - sono invece le dichiarazioni dell'attaccante biancoceleste Ciro Immobile -. Quando si inventano cattiverie non mi piace e mi butto giù. Sono dispiaciuto per il derby e per il Mondiale, ma ho le stesse responsabilità degli altri e del gruppo che ha fallito. Le responsabilità sono di tutti, non si deve puntare il dito contro qualcuno”.

Immobile ha poi commentato la corsa al quinto posto in campionato: "È uno step che ci serve, ora esprimiamo il gioco che vuole Sarri. Ci stiamo divertendo e si sta divertendo anche la gente. Con Sarri abbiamo passato una settimana a parlare e mi ha detto di non diventare diverso da quello che sono".

(Sky Sport)